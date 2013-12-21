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أنور يجتمع بطولان لتحديد مكان المران الأخير للزمالك قبل مواجهة المصري

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أنور يجتمع بطولان لتحديد مكان المران الأخير للزمالك قبل مواجهة المصري أنور يجتمع بطولان لتحديد مكان المران الأخير للزمالك قبل مواجهة المصري

طولان

كشف حمادة أنور المدير الإداري للزمالك عن أن فريق الكرة لن يستطيع خوض مرانه الأخير قبل مباراة المصري المقرر لها ” الأربعاء ” المقبل على استاد الجيش بالسويس ، مثلما كان مخططا له .

وأوضح أنور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن فريق بتروجت سيخوض مباراة له عصر ” الثلاثاء ” أمام فريق طلائع الجيش بإستاد الجيش ، وبالتالي من الصعب أن يخوض الأبيض مرانه بملعب المباراة ليلة اللقاء .

زأشار المدير الإداري إلى أنه سيجتمع غدًا ” السبت ” مع حلمي طولان المدير الفني لمناقشة الأمر والاستقرار على مكان المران الأخير ليلة المباراة مع إمكانية التدريب في القاهرة ثم السفر مباشرة للسويس والمبيت بها فقط حتى موعد المباراة .

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