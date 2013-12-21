أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقتل 5 ضباط و10 جنود عراقيين خلال معارك مع جماعات مسلحة في الأنبار

Google+ Print
مقتل 5 ضباط و10 جنود عراقيين خلال معارك مع جماعات مسلحة في الأنبار مقتل 5 ضباط و10 جنود عراقيين خلال معارك مع جماعات مسلحة في الأنبار

قتل قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي، اللواء محمد الكروي، مع 4 ضباط كبار، و10 جنود، خلال معارك مع جماعات مسلحة في محافظة الأنبار، السبت، حسبما أفادت مصادر عسكرية عراقية.

وأوضح ضابطان برتبة عميد في الجيش، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن «الكروي» كان يقود عملية اقتحام «أوكار مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدةـ، في غرب الأنبار، قبل أن يتعرض للقتل مع 4 ضباط آخرين كبار، و10 جنود خلال العملية».

وذكر المصدران أن قوات الجيش كانت تهاجم معسكرًا لمسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، في منطقة قريبة من قضاء الرطبة، الواقع على بعد 380 كيلومترًا إلى الغرب من بغداد «قبل أن يتعرضوا لهجوم مباغت من قبل انتحاريين داخل المخيم».

وتابع المصدران أن «الأبنية التي دخلها الجنود والضباط أيضًا كانت مفخخة بالعبوات الناسفة، وقد انفجرت لدى اقتحمها من قبل القوات العسكرية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية