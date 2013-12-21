مقتل 5 ضباط و10 جنود عراقيين خلال معارك مع جماعات مسلحة في الأنبار

قتل قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي، اللواء محمد الكروي، مع 4 ضباط كبار، و10 جنود، خلال معارك مع جماعات مسلحة في محافظة الأنبار، السبت، حسبما أفادت مصادر عسكرية عراقية.

وأوضح ضابطان برتبة عميد في الجيش، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن «الكروي» كان يقود عملية اقتحام «أوكار مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدةـ، في غرب الأنبار، قبل أن يتعرض للقتل مع 4 ضباط آخرين كبار، و10 جنود خلال العملية».

وذكر المصدران أن قوات الجيش كانت تهاجم معسكرًا لمسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، في منطقة قريبة من قضاء الرطبة، الواقع على بعد 380 كيلومترًا إلى الغرب من بغداد «قبل أن يتعرضوا لهجوم مباغت من قبل انتحاريين داخل المخيم».

وتابع المصدران أن «الأبنية التي دخلها الجنود والضباط أيضًا كانت مفخخة بالعبوات الناسفة، وقد انفجرت لدى اقتحمها من قبل القوات العسكرية».