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فاران: لابد من التمسك بالأمل لتجاوز الإصابات

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فاران: لابد من التمسك بالأمل لتجاوز الإصابات فاران: لابد من التمسك بالأمل لتجاوز الإصابات

(إفي) - أكد المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد الإسباني على ضرورة "التمسك بالأمل" لتجاوز الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال اللاعب، في تصريحات صحفية، "الإصابات أمر شائع للغاية في مسيرة لاعبي كرة القدم، ولابد من التحلي بالإيمان والثقة، ولا ينبغي الاستسلام ولا فقدان الأمل".

وأشار فاران (20 عاما) إلى أنه كان "مستعدا" للعب في ريال مدريد رغم أنه لم يتجاوز الـ18 من عمره وقت انتقاله لصفوف الميرينجي، موضحا "احتجت عاما للتأقلم والاعتياد على النادي بشكل عام. سارت الأمور على نحو جيد الموسم الماضي لذا، اعتبارا من الآن، ستسير الأمور نحو الأفضل".

وأكد أنه لا يشعر بالخوف من اعتباره مستقبل ريال مدريد وفرنسا، مشيرا "أتمنى أن أكون على قدر تلك التوقعات. لبلوغ تلك المرتبة يجب علي العمل بجد، وأتمنى أن تسير الأمور على النحو المرجو".

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