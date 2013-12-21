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تقرير: برشلونة النادي الأكثر ثراء بالعالم في 2013

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تقرير: برشلونة النادي الأكثر ثراء بالعالم في 2013 تقرير: برشلونة النادي الأكثر ثراء بالعالم في 2013

(إفي) - كشف تقرير أجرته مؤسسة "بلوري" للاستشارات ونشرته وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة هو النادي الأكثر ثراء في العالم بـ600 مليون يورو.

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بقائمة النوادي الأكثر ثراء في العالم بـ575 مليون يورو، متفوقا على بايرن ميونخ الألماني، الذي حل في المركز الثالث بـ493 مليون يورو.

واحتل المركز الرابع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنحو 480 مليون يورو يليه تشيلسي بـ451 مليون يورو وبفارق كبير عن باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب المركز السادس بـ363 مليون يورو.

وفي ظل النتائج الجيدة التي يحققها أتلتيكو مدريد، سواء في الدوري والكأس المحليين أو دوري أبطال أوروبا، ارتفع تصنيفه في القائمة إلى المركز الـ13 برصيد 256 مليون يورو

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