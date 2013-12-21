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الأرقام تتوقع تتويج برشلونة بالليجا إذا فاز على ملعب خيتافي

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الأرقام تتوقع تتويج برشلونة بالليجا إذا فاز على ملعب خيتافي الأرقام تتوقع تتويج برشلونة بالليجا إذا فاز على ملعب خيتافي

(إفي) - يبدو أن برشلونة الإسباني سيكون على موعد مع لقب جديد في الليجا اذا تمكن من الفوز على خيتافي في ملعبه في اللقاء الذي يجمع بينهما الأحد في إطار منافسات الجولة الـ17 من المسابقة، أو كهذا تقول الأرقام.

ففي المواسم الستة التي فاز فيها برشلونة خارج قواعده على خيتافي توج بطلا لليجا أعوام 2004/2005 (1-2) و2005/2006 (1-3) و2008/2009 (0-1) و2009/2010 (0-2) و2010/2011 (1-3) و2012/2013 (1-4).

ولم يكن التعادل بهدف لمثله على ملعب خيتافي "كافيا" بالنسبة لبرشلونة، ليذهب اللقب موسم 2006/2007 إلى ريال مدريد، الذي توج باللقب الموسم التالي، والذي خسر فيه البرسا كذلك على ملعب خيتافي 2-0.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بفارق الأهداف خلف إشبيلية.

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