3 إطلالات مستوحاة من أناقة الشيخة موزة

الشيخة موزة بنت ناصر المسند واحدة من أيقونات الموضة، حيث أصبحت متابعة إطلالاتها هواية ومتعة للعديد من مجلات الموضة العالمية.

تعتمد الشيخة موزة في معظم إطلالاتها على الخيارات الملكية الأنيقة لتضيف لها لمساتها العصرية.

في هذا الموضوع، نقدم لك ٣ إطلالات مختلفة استوحيناها من خيارات شيخة الأناقة:

١- بالأبيض والأسود

استوحينا من إطلالاتها المختلفة التي غلب عليها هذين اللونين لوكاً أنيقاً بفستان من المصممة Stella McCartney مميز بقصة تظهر جمال الجسم وجاذبيته، ونسّقناه مع إكسسوارات سوداء بالكامل، مع أقراط ذات تصميم ناعم باللون الأسود أيضاً.

٢- الرداء على طريقة الشيخة موزة

تهوى الشيخة اختيار الأزياء المميزة برداء، وقد شوهدت متألقة بها في مناسبات مختلفة، وقد اخترنا لك فستاناً رائعاً برداء طويل من "Alessandra Rich"، وفضلنا أن يغلب اللون الأسود على إكسسوارات هذا اللوك بحقيبة سهرة من "DVF"، وحذاء كلاسيكي من "Zara"، وأكملنا الإطلالة المميزة بعقد ناعم وأقراط مماثلة.

٣- إطلالة ملكية بالوردي

شوهدت الشيخة موزة في إحدى إطلالاتها بفستان ملكي بلون وردي جميل، وفي هذا اللوك اخترنا لك فستاناً وردياً من "Valentino"، وزدنا من فخامة هذه الإطلالة بتنسيقها مع حزام وحقيبة بلون فضي براق، وبالتأكيد لا تكتمل الإطلالة إلا ببريق المجوهرات، لذلك اخترنا أقراطاً ناعمة مزينة باللؤلؤ.

أي إطلالة هي الأجمل برأيك؟

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