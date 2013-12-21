زيت "اللافندر" مضاف عليه ملعقة صغيرة من العسل والسكر لعلاج "الحموضة"

كتب : أ ش أ منذ 26 دقيقة

هناك بعض الأشخاص المعرضون للإحساس بحالات الأرتجاع الحمضي، بعد تناولهم للأغذية الدسمه أو شرب المياة الغازية أو الكحوليات أو حتى فى حالات النوم مباشرة بعد تناول الطعام ، لذلك تنصح الدراسة العلمية التي نشرت مؤخرا بتناول نقطتين من زيت اللافندر، مضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل أو السكر، فهى لها القدرة على تخفيف هذا الإحساس وتهدئته بسرعة.

وتشير الدراسة الى أن الأشخاص المعرضين لهذا الشعور عليهم الحد من استهلاك الأطعمة الدسمة، وشرب المياه الغازية، وعدم النوم مباشرة بعد تناول الطعام، ويفضل ممارسة رياضة خفيفة حتى لو كانت المشي لبضع دقائق.