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"مكافحة الإدمان" ينظم برنامجا تدريبيا للتوعية بمخاطر المخدرات

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"مكافحة الإدمان" ينظم برنامجا تدريبيا للتوعية بمخاطر المخدرات "مكافحة الإدمان" ينظم برنامجا تدريبيا للتوعية بمخاطر المخدرات

كتب : نورهان السبحى منذ 21 دقيقة

نظراً للأهمية القصوى لمكافحة الإدمان والتوعية بمخاطره، دشن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برامج تدريب نوعى لكوادر الجهاز الإدارى للدولة، والذى يضم ما يزيد على 6 ملايين موظف. تقول جيهان عبدالرحمن، رئيسة الجهاز إنه سيتم دمج مكون معرفى بمشكلة المخدرات فى كافة البرامج التى تعقد للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك من أجل الإجابة عن المفاهيم المغلوطة التى تتعلق بمشكلة المخدرات، بالإضافة إلى التأكيد على دور الأسرة فى الوقاية من الإدمان والاكتشاف المبكر لحالات التعاطى وكيفية التعامل معها.

جاءت هذه التصريحات خلال افتتاحها الدورة التدريبية الأولى للوقاية من الإدمان، التى نظمها الجهاز بالتعاون مع الصندوق بمركز إعداد القادة بوزارة التنمية الإدارية.

ومن جانبه، قال عمرو عثمان، مدير الصندوق، إن برامج توعية الجهاز الإدارى تأتى فى إطار الخطة الوطنية التى أعدها الصندوق لمواجهة مشكلة الإدمان الخطيرة، والهدف هو تعزيز دور الأسرة وكسر حاجز الصمت والإنكار لدى الأسر تجاه هذه المشكلة، خاصة أن دراسات الصندوق تؤكد أنه يوجد حوالى ٥٨٪ من المدمنين يعيشون مع الوالدين.

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