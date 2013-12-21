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«أبوحديد»: الفجوة الغذائية العربية ارتفعت إلى 35 مليار دولار

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«أبوحديد»: الفجوة الغذائية العربية ارتفعت إلى 35 مليار دولار «أبوحديد»: الفجوة الغذائية العربية ارتفعت إلى 35 مليار دولار

كتب : محمد أبوعمرة منذ 31 دقيقة

قال الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة: «إن الفجوة الغذائية العربية ارتفعت إلى 35 مليار دولار، بسبب ندرة المياه وانخفاض مخصصات الاستثمار الزراعى»، مشددا على «أهمية التكامل الاقتصادى والزراعى العربى باعتباره ضرورة حتمية، وإنشاء معلومات لتنمية الثروة السمكية وتسويقها بين الدول العربية».

وأضاف «أبوحديد»، فى تصريحات صحفية أمس أنه تم طرح فكرة إنشاء شبكة المعلومات على هامش الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى لـ«المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الذى اختتمت أعمالها أمس الأول فى القاهرة بمشاركة وزراء الزراعة العرب، موضحاً أن الشبكة ستحقق عائداً مجزياً للدول المصدرة والمستوردة معا، خاصة أن موريتانيا مثلاً تصدر الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى ثم يُعاد تصديرها إلى الدول العربية مرة أخرى. وأوضح وزير الزراعة أن «الوزارة تكرس كل إمكاناتها من خبرات وطنية وإمكانات تدريبية لرفع وبناء القدرات فى مجال البحوث الزراعية وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من مصادر مائية وأرضية ومراعٍ وغابات، والعمل على مكافحة الجفاف وإنتاج التقاوى المحسنة ذات الإنتاجية العالية التى تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة فى إطار التغيرات المناخية التى يشهدها العالم حاليا».

ولفت الوزير إلى أن «المنطقة تواجه تحديات عالمية وإقليمية وقومية كبرى تتمثل فى نقص المياه وندرتها، ويجب أن تتضافر الجهود العربية لتخلق نوعاً من الأمن الغذائى فى ظل ازدياد معدلات الفقر وسوء التغذية»، مشيراً إلى «أهمية التكاتف لتحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة للزراعة ووضعها ضمن أولويات وبرامج العمل السياسى من خلال وضع منهج شامل يشارك فيه الجميع بهدف زيادة فرص الاستثمار الزراعى.

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