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بنفيكا يتقاسم الصدارة مع بورتو

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بنفيكا يتقاسم الصدارة مع بورتو بنفيكا يتقاسم الصدارة مع بورتو

(إفي) - تقاسم بنفيكا اليوم صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوز مستحق على فيتوريال سيتوبال بهدفين نظيفين في اطار الجولة الـ14 من البطولة.

تقدم المهاجم الإسباني رودريجو مورينو للضيوف في الدقيقة 54، وأضاف البرازيلي رودريجو ليما الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وبهدف النتيجة يرتفع رصيد بنفيكا إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سيتوبال عند 16 نقطة في المركز الـ11.

ويتصدر بورتو البطولة بـ33 نقطة بفارق الاهداف.

ويخوض سبورتنج لشبونة مباراة غدا امام ناسيونال ماديرا وفي حال فوزه سيتصدر البطولة بـ35 نقطة.

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