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تيلسترا تبيع شركة إتش كيه للهواتف المحمولة لـ"لى" بـ2.4 مليار دولار

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تيلسترا تبيع شركة إتش كيه للهواتف المحمولة لـ"لى" بـ2.4 مليار دولار تيلسترا تبيع شركة إتش كيه للهواتف المحمولة لـ"لى" بـ2.4 مليار دولار

أعلنت شركة تيلسترا الأسترالية، أمس الجمعة، أنها باعت شركتها هونغ كونغ للهواتف المحمولة إلى شركة الاتصالات المملوكة لملياردير هونغ كونغ ريتشارد لى فى صفقة قيمتها 2.4 مليار دولار.

وذكرت شركة "تيلسترا" أنها ستربح نحو مليارى دولار أسترالى من بيع حصتها البالغة 76.4% من شركة "سى إس إل" إلى شركة "إتش كيه تى" المملوكة لـ"لى"، والتى اشترت أيضا النسبة الأخرى البالغة 23.6% من الشركة الأخرى، نيو وورلد ديفيلوبمينت.

وتسمح الصفقة لشركة "لى"، التى تمتلك بالفعل شركة تشغيل منفصلة للهواتف محمولة، تعزيز نسبتها فى سوق الهواتف المحمولة المشبع بالمدينة.

كما تسمح أيضا لشركة تيلسترا القيام بخطوة ربحية قبيل التحرك، الذى تعتزم هيئة الاتصالات بالمدينة القيام به بغرض توسيع المنافسة.

وقال المدير التنفيذى لتيلسترا ديفيد تودى فى بيان إن هناك عددا من التحركات فى سوق الهواتف المحمولة بهونغ كونغ، تعنى "أن هذه هى الفرصة المناسبة لتيلسترا لتعظيم عائداتنا من هذا الأصل الناجح."

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