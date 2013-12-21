بلاكبيرى تسجل خسائر فادحة فى الربع الثالث

أعلنت شركة صناعة الهواتف الذكية الكندية بلاك بيرى، يوم الجمعة، تسجيل خسائر قدرها 4,4 مليار دولار، خلال الربع الثالث المنتهى فى نوفمبر.

وكانت الشركة، ومقرها مدينة أونتاريو الكندية، قد سجلت بالفعل خسائر قدرها 965 مليون دولار فى الربع الثانى.

وبلغت إيرادات بلاك بيرى فى جميع أنحاء العالم خلال الربع الثالث من العام الحالى 2,1 مليار دولار مقابل 7,2 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، فى ظل تآكل حصتها السوقية فى أسواق آسيا بمقدار النصف.

كانت بلاك بيرى درة تاج صناعة الهواتف الذكية فى العالم، لكن حصتها السوقية ظلت تتراجع باضطراد منذ طرح الهواتف الذكية عام 2007 حتى وصلت حصتها حاليا إلى أقل من 3%، فى حين تستحوذ شركتا آبل وسامسونج على نصيب الأسد من هذه السوق.