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تعديل قانون الطاقة المكسيكى للسماح للشركات الخاصة بالتنقيب عن النفط

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تعديل قانون الطاقة المكسيكى للسماح للشركات الخاصة بالتنقيب عن النفط تعديل قانون الطاقة المكسيكى للسماح للشركات الخاصة بالتنقيب عن النفط

وقع الرئيس المكسيكى بينا نيتو، على تعديل قانون الطاقة ليسمح للشركات الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز، وذلك بعد أن كان القانون المكسيكى يمنع أى شركة غير مملوكة للدولة من القيام بذلك.

وذكرت "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن نيتو قال بعد التوقيع إن تعديل هذا القانون، إضافة إلى بعض الإصلاحات الأخرى من شأنها تعزيز الثقة فى المكسيك، مدللا على ذلك بقرار شركة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتمانى لبلاده إلى "ب ب ب +".

ووصف نيتو هذا التعديل بأنه تاريخى وهام للغاية لبلاده، حيث كان قد تم وقف العديد من التعاقدات مع الشركات الأجنبية بعد تأميم صناعة النفط فى المكسيك عام 1938.

وينتظر هذا التعديل سن تشريع بشأنه حتى يدخل حيز التنفيذ، حيث تم تحديد ثلاثة أشهر لاتخاذ هذه الخطوة من جانب المشرعين.

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