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«السيسى» يصدق على تنفيذ 4 مشروعات خدمية فى «كرداسة» بتمويل من القوات المسلحة

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«السيسى» يصدق على تنفيذ 4 مشروعات خدمية فى «كرداسة» بتمويل من القوات المسلحة «السيسى» يصدق على تنفيذ 4 مشروعات خدمية فى «كرداسة» بتمويل من القوات المسلحة

كتب : محمد الأبنودى منذ 26 دقيقة

كشف الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، عن أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صدّق على تنفيذ وتمويل 4 مشروعات خدمية لأهالى مركز ومدينة كرداسة تشمل تغطية مصارف تخترق الكتل السكنية وإنشاء مجمع رياضى ومخبز آلى ينتج الخبز المدعم تحت إشراف القوات المسلحة. وقال «عبدالرحمن»، فى تصريحات صحفية، أمس: «إن المحافظة وفرت الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات التى من شأنها المساهمة فى تقديم خدمات تفتقر إليها هذه المناطق كهدية لأهالى المدينة من القوات المسلحة واستمرار نهر العطاء للحياة المدنية»، موضحاً أنه سيتم استغلال أول قطعتين من هذه الأراضى بحيث تقام عليهما وحدة متكاملة لإنتاج الخبز بمنطقة حوض الحاجر تخدم أهالى المنطقة والقرى المحيطة بالإضافة إلى إقامة مجمع رياضى متكامل بمنطقة حوض المقابر بكرداسة بجوار مجمع المدارس لإقامة الأنشطة الرياضية به. وأضاف المحافظ أنه استجابة لطلب أهالى المنطقة المحيطة بمصرف كرداسة والمعروف باسم «رشاح الأكشر» سيتم تغطية 400 متر من المصرف فى الجزء الواقع داخل الكتلة السكنية والممتد من كرداسة وحتى الجهة القبلية من كفر غطاطى بتمويل مالى من القوات المسلحة.

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