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غرق 30 فدان نتيجة انهيار بترعة السبعين بسوهاج‎

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غرق 30 فدان نتيجة انهيار بترعة السبعين بسوهاج‎ غرق 30 فدان نتيجة انهيار بترعة السبعين بسوهاج‎

صورة ارشيفية

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير امن سوهاج إخطارا من مركز شرطة جهينة بانهيار جزء من جانب ترعة السبعين بقرية عثمان بن عفان الكائنة بمشروع غرب طهطا – دائرة المركز .

بالانتقال والمعاينة تبين انهيار جزء من جانب ترعة السبعين، نتيجة زيادة منسوب المياه مما ادي الى تسرب المياه الى الاراضي الزراعية المجاورة لها على مساحة 30 فداناً مزروعة بالمحاصيل الشتوية ، ونتج عن ذلك غمر منزل محمد نجيب همام بخيت 79 سنة عامل زراعي وإتلاف بعض محتويات المنزل .

افاد مدير الادارة الزراعية بجهينة بان سبب غمر بعض الاراضى المجاورة للترعة هو زيادة منسوب المياه بالترعة ، مضيفاً عدم وقوع تلفيات بالزراعات نظرا لطبيعة الارض “صحراوية” .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3139 اداري مركز جهينة لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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