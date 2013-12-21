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دراسة: الكثير من مرضى السكر لا يدركون تأثيره السلبي على الرؤية

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دراسة: الكثير من مرضى السكر لا يدركون تأثيره السلبي على الرؤية دراسة: الكثير من مرضى السكر لا يدركون تأثيره السلبي على الرؤية

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن أقل من نصف البالغين الذين يفقدون حاسة الإبصار هم من مرضى السكر، في الوقت الذي لا يعلم فيه الكثيرين من المرضى بالأضرار البالغة التي يسببها المرض على حاسة الإبصار لديهم.

ويعد فقدان الإبصار أحد الأعراض الشائعة لمرض السكر، وأحد الاعراض الهامة للاصابة بالأمراض المزمنة للأوعية الدموية داخل العين.

وشدد الباحثون بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، على أن الكثيرين من مرضى السكر لا يولون الرعاية الصحيحة واللازمة لعيونهم، بل ليسوا على دراية بفقدانهم النظر تدريجيا بسبب عدم استقرار مستوى السكر في الدم.

وتشير البيانات إلى أن ثلاثة من بين كل خمسة عشر مريض سكر، مهدد بفقد بصره بسبب مضاعفات مرض السكر، في الوقت الذي لم يخضع مريضان من بين كل خمسة لأي فحص كامل للعين، مع اتساع حدقة العين.

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