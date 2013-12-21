التستوستيرون هرمون السعادة للرجل يقاوم الأرق والاكتئاب والضعف الجنسي

كتب : نورهان السبحي منذ 12 دقيقة

انخفاض مستوى التستوستيرون مشكلة كبيرة تؤثر على كثير من الرجال، والمشكلة تتمثل في الآثار السلبية التي تنتج عن انخفاض هرمون التستوستيرون، وفيما يلي أكثر الآثار السلبية الصحية التي تنتج عن انخفاضه في الجسم.

1- الشعور بالإجهاد

يعد الشعور بالتعب هو أحد الآثار الشائعة لانخفاض مستوى هرمون تستوستيرون، فقد تشعر أنه ليس لديك الطاقة التي كنت تتمتع بها أو يمكن أن تشعر بأنك متعب بشكل غير عادي.

ويساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على رفع مستويات الطاقة الخاصة بك ويجب أن تحاول النوم فيما لا يقل عن 7-8 ساعات كل ليلة.

2- تغييرات في الحياة الجنسية

انخفاض الشعور بالرغبة الجنسية يمكن أن يأتي نتيجة انخفاض مستوى التستوستيرون، كما يمكن أن يحدث ضعف في الانتصاب.

وانخفاض هرمون التستوستيرون وحده نادرًا ما يكون السبب الوحيد لضعف الانتصاب فيجب أن تكون هناك مشكلات طبية أخرى مثل مرض القلب أو السكري.

وعليك باستشارة الطبيب إذا كان لديك انخفاض في مستويات هرمون تستوستيرون، وانخفاض الرغبة الجنسية قد يتحسن مع العلاج.

3- التفكير المشوش

انخفاض مستوى التستوستيرون يمكن أن يؤثر سلبًا على التركيز الذهني والذاكرة، فقد تنسى ما تعتزم القيام به وتجد صعوبة في التركيز، فهذا يحدث في كثير من الأحيان عندما تكون مستويات هرمون التستوستيرون منخفضة للغاية.

ولمحاولة التخلص من ذلك يجب اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر من خلال محاولة التأمل وممارسة اليوجا أو التدليك، فكلما زادت هرمونات التوتر، انخفض مستوى هرمون التستوستيرون.

4- تغيرات في المزاج

يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى التيستوستيرون إلى الشعور بالحزن أو الاكتئاب، وبعض الرجال يرون حقًا تغييرًا في شخصيتهم ولا يشعرون بالسعادة من أى شيء، كما أنهم لا يريدون أن يمارسون أنشطتهم التي كانوا يعتادون عليها وكانوا يستمتعون بها.

والرجال غالبًا ما يقولون إنهم يشعرون بأنهم عادوا لطبيعتهم عندما تعود مستويات هرمون التستوستيرون إلى وضعها الطبيعي.

5- مشكلات في النوم

عندما تكون مستويات هرمون التستوستيرون الخاصة بك منخفضة، قد يكون لديك مشكلة مع النوم وتشعر بالأرق ليلاً.

وكي تستطيع أن تنعم بنوم مريح دون أرق يجب أن تتبع روتين استرخاء للنوم فيجب أن تنام وتستيقظ كل يوم في نفس الميعاد حتى في عطلة نهاية الأسبوع واجعل غرفة نومك مظلمة وهادئة ومريحة استخدم غرفة النوم للنوم فقط.

6- تغييرات في بناء العضلات

لأن التستوستيرون يساعد على بناء العضلات، فإنه عندما تكون مستوياته منخفضة، تنخفض أيضًا كتلة العضلات وقوتها، حتى عندما تمارس الرياضة فلا تجد نفس النتائج المتوقعة مثل ذي قبل.

وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ورفع الأثقال يمكن أن تساعد في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

7- اكتساب الوزن

ليس فقط يمكنك أن تفقد العضلات مع انخفاض هرمون تستوستيرون، يمكنك أيضًا أن تكتسب مزيدًا من الوزن.

وعليك باتباع نظام غذائي صحي كما حاول أن تقلل من وزنك، فإذا كنت تعاني من السمنة، فإن جسمك سيفرز المزيد من هرمون التستوستيرون كلما أنقصت من وزنك.