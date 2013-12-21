انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا

توافد الناخبون في موريتانيا، صباح السبت، على مراكز الاقتراع للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والبلدية، ويبدو الحزب الحاكم الأوفر حظًا للفوز فيها بناءً على نتائج الجولة الأولى التي تقدم فيها، بينما يقاطعها قسم كبير من المعارضة رغم تقدم إسلاميي حزب «تواصل» في الدورة الأولى.

ودُعي أقل من مليون ناخب إلى التصويت في الجولة الثانية، فيما أدلى 1.2 مليون في الدورة الأولى في 23 نوفمبر بأصواتهم، وذلك لتجديد 30 مقعدًا من أصل 147 في الجمعية الوطنية و119 مقعدًا في المجالس البلدية من بين 218.

وقد جاء حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، «الاتحاد من أجل الجمهورية» في الدورة الأولى في الطليعة بحصوله على 52 مقعدًا من أصل 117 شغلت، بينها 86 مع حلفائه.

وبعد الاتحاد من أجل الجمهورية، جاء التجمع الوطني للاصلاح والتنمية «تواصل» الإسلامي الذي حصل على 12 مقعدًا في نتيجة مرضية بالنسبة لهذا الحزب، الذي أصبح شرعيًا في 2007 وكانت أول مشاركة له في الانتخابات، وحصلت مجمل المعارضة التي شاركت في الاقتراع على 31 مقعدًا.