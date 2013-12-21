استشارى نفسى: التخيلات المرضية عند الأطفال تؤدى للاضطرابات النفسية

اعتدنا منذ الصغر على سماع القصص والحكايات من قِبل الجدة، وقد نعتاد على النوم على مثل تلك القصص والحكايات، إلا أننا قد نشعر بأن أبطال تلك القصص باتوا أشخاصا حقيقيين نراهم ونتعامل معهم، وهذا ما يعانى منه الطفل فى عمره الصغير، حيث يتخيل أشياء وشخصيات ليس لها علاقة بعالم الواقع، وقد يكون ذلك ناجما من القصص والحكايات التى تقوم الأم بقصها على الطفل.

ومن الأخطاء التى تقع بها الأمهات، كما يؤكد سيد زين استشارى الطب النفسى، رغبتها فى دفع الطفل للنوم قد يجعلها، دون قصد، تقص له قصصا مخيفة لا يقدر الطفل على التوافق والتعامل معها، فيجسد فى عقله أبطال تلك القصص، ويتهيأ له أنهم محيطون به، ومن أمثال الشخصيات التى تواجدت فى القصص تلك المتعلقة بـ"الغولة"، وهذا يحتاج لمراجعة من قبل الأم، حتى تتمكن من إبعاد الخوف من نفسية طفلها، وبالتالى يبتعد عن تلك التخيلات المرضية التى تؤثر عليه.

ويوضح "زين" أن خيال الطفل يتسع ليتخيل أشياء تسير حوله، وهذا يسبب له عددا من الاضطرابات النفسية، لذا على الأم أن تحرص على قص تلك الحكايات التى تبتعد عن الرعب، كما يجب على الأم أن تحرص على الابتعاد عن الصراخ فى وجه طفلها وتدفعه للعيش بجو به هدوء نفسى، فذلك يساعده على التغلب على الأزمات النفسية.