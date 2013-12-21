"الطرق والمواصلات" ترسي عقد مشروع شارع لهباب الجديد بـ 164 مليون درهم

اعتمد مجلس ادارة هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة ترسية عقد مشروع شارع لهباب الجديد (اليلايس) الذي يربط شارع محمد بن زايد (عند دوار الحوض) بشارع الإمارات بتكلفة 164 مليون درهم، وسيتم البدء بتنفيذ المشروع في الشهر الجاري، ويستغرق تنفيذه حوالي 18 شهراً.

وقال سعادة مطر الطاير: يتضمن المشروع إنشاء طريق مزدوج بطول تسعة كيلومترات، بسعة اربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى جسر اتجاهي مباشر لتوفير حركة مرورية حرة للالتفاف يساراً للمركبات القادمة من ميناء جبل علي إلى شارع الإمارات باتجاه دبي والشارقة وعجمان والإمات الاخرى، كما يشمل المشروع إنشاء دوارين الأول على تقاطع شارع اليلايس مع شارع المدينة الأكاديمية، والثاني على التقاطع مع مدخل منطقتي جولف استيت ومجمع دبي للاستثمار، مشيراً إلى أنه تم تصميم هذه الدوارات بحيث تسمح بإنشاء تقاطعات مُجسًرة داخل هذه الدوارات دون الحاجة إلى القيام بإعمال تحويلات مرورية في المستقبل.

وأكد الطاير أن شارع اليلايس يعتبر من محاور الطرق الهامة ضمن شبكة النقل في إمارة دبي اذ يصنف كطريق سريع يربط بين ثلاث محاور هامة هي شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، كما تكمن أهمية هذا المشروع في توفير محور حيوي لدعم حركة البضائع في إمارة دبي وتخفيف حركة الشاحنات على شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد.

وأضاف: يسهم تنفيذ هذا المشروع بشكل كبير في تخفيف الإزدحامات المرورية وتقليل زمن الرحلات للدخول والخروج من عدد من المشاريع العقارية مثل مجمع دبي للإستثمار وجولف استيت ومشروع إعمار اللسيلي.

وقال: راعى في التصميم الهندسي للمشروع توفير مداخل ومخارج توفر أقصى درجات السلامة لمستخدمي الطريق بصفة عامة ومرتادي هذه المناطق بصفة خاصة، اذ سيتم إلغاء حركات الدوران والالتفاف العشوائي في جميع المناطق.

وأوضح سعادة مطر الطاير أن الشارع الجديد سيربط شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديداً عند دوار الحوض مع شارع الإمارات، وبذلك سيوفر طريقاً حيوياً يخدم الحركة المرورية من ميناء جبل علي الى شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، مشيراً إلى أن الهيئة افتتحت في وقت سابق من العام الجاري الطريق المجسر الذي يمر فوق دوار الحوض على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتألف الجسر من خمسة مسارات، منها ثلاثة مسارات تصل بين شارع اليلايس القادم من منطقة جبل علي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه دبي، مع وصلات من مسارين للحركة المرورية المتجه إلى أبوظبي، واتجاه شارع الإمارات، بطول إجمالي يبلغ قرابة كيلومترين ونصف الكيلو، كما افتتحت توسعة شارع الشيخ محمد بن زايد من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في الاتجاه من دوار الحوض إلى تقاطع المرابع العربية، بطول طريق إجمالي يبلغ عشرة كيلومترات.

وأضاف: يعد هذا المشروع جزءً رئيسا من مشروعين هامين انتهت هيئة الطرق والمواصلات من تنفيذهما بتكلفة بلغت نحو مليار وخمسمائة وخمسة عشر مليون درهم، وهما المرحلة الثانية من مشروع توسعة وتطوير شارع الشيخ محمد بن زايد في المنطقة الممتدة من تقاطع المرابع العربية إلى دوار الحوض، ومشروع تحسينات (شارع الخيل ـ شارع الشيخ محمد بن زايد) التقاطع رقم تسعة، مشيرا إلى أن المشروعين يأتي تنفيذهما في إطار الخطة الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات، لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، كما يأتي تنفيذهما ترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة.

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