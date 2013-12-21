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مجلس الدولة يتسلم اليوم مبنى "الوطنى المنحل" بطنطا كمقر له بالغربية

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مجلس الدولة يتسلم اليوم مبنى "الوطنى المنحل" بطنطا كمقر له بالغربية مجلس الدولة يتسلم اليوم مبنى "الوطنى المنحل" بطنطا كمقر له بالغربية

تنفذ مديرية الرى بالغربية، اليوم السبت، قرار تسليم مبنى الحزب الوطنى المنحل بالغربية، فى شارع البحر، ضمن ممتلكات مديرية الرى بطنطا، ليكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة الغربية.

وتتسلم اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الدولة المقر، بحضور المستشار فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم، رئيس المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد ضياء الدين، الأمين العام المساعد لشئون وجه قبلى، والمستشار فهد الباجورى، الأمين العام المساعد لشئون وجه بحرى, والمستشار وائل شلبى، مساعد رئيس مجلس الدولة، المختص بملف أبنية محاكم مجلس الدولة، وعضو التفتيش الفنى، والمستشار محمد فاروق العوانى، سكرتير عام نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.

يذكر أن المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى بطنطا، أصدر حكما بتخصيص مبنى الحزب بمدينة طنطا، كفرع لمحاكم مجلس الدولة.

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