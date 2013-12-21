تكلفة تأمين الديون التركية ترتفع لأعلى مستوى فى 3 أشهر ونصف

ارتفعت تكلفة تأمين الديون التركية إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف، مع تزايد التوتر السياسى الناجم عن تحقيق فى مزاعم فساد فضلا عن مخاوف بشأن عجز كبير فى ميزان المدفوعات التركى.

وأظهرت بيانات من مؤسسة ماركت أن تكلفة تأمين الديون التركية لأجل خمس سنوات ارتفعت 12 نقطة أساس عن الجلسة السابقة لتصل إلى 220 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر، وعقود تأمين الديون من المشتقات المالية وتستخدم للحماية من خطر التخلف عن السداد.

واعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص من بينهم مسئولون حكوميون ورجال أعمال بارزون، وأبناء وزراء فى إطار تحقيق فى مزاعم فساد.

لكن بعض الضغط يرجع إلى قرار البنك المركزى الأمريكى بالبدء فى تقليص التحفيز النقدى، وهو ما يؤثر سلبا على الدول التى لديها عجز تمويلى.