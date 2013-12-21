ضبط شخص يقود سيارة بطريق "العلمين - وادى النطرون" وبحوزته 38 طربة حشيش

كتب : محمد بخات منذ 6 دقائق

تمكنت مباحث مديرية أمن مطروح، من ضبط شخص أثناء قيادتة سيارة وبحوزته 38 طربة حشيش مغربى، كان فى طريقة بها إلى الصعيد .

وتمكن الكمين الأمنى بمنطقة الكيلو 8 بالطريق الدولي "العلمين - وادي النطرون" من ضبط السيارة رقم 131151 ميكروباص أجرة المنيا، تحت قيادة المدعو رضا. م. أ . أ 30 سنة سائق، ومقيم شارع البحر بمركز بني مزار محافظة المنيا، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 38 طربة، لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 4 كيلو جرام تقريبا، ومبلغ مالي 4700 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنة الضبط، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.