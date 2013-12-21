حريات المحامين: لو تمت انتخابات النقابة الآن لما فاز مرشح إخواني واحد

كتب : محمد مصري السبت 21-12-2013 03:39

يستحوذ الإخوان على أكثر من نصف أعضاء نقابة المحامين، حيث يبلغ عدد أعضاء الإخوان 27 عضوًا من إجمالي 44 عضوًا نقابيًا، وأبرز هذه الشخصيات هي محمد طوسون وبهاء عبدالرحمن وأسامة الحلو وناصر الحافي وممدوح إسماعيل وفتحي تميم وعلي كمال، ورُشحت تلك الأسماء في قائمة "لجنة الشريعة الإسلامية" في انتخابات النقابة 2011.

وأكد أسعد هيكل، المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الإخوان يحرزون أغلبية في مجلس النقابة منذ عام 92 وحتى الآن، لافتًا إلى أن انتخابات النقابة المقررة في 2015 قد يحدث فيها تغييرات على حسب الظروف السياسية، في إشارة إلى إبراز قوى مدنية ستنافس في انتخابات النقابة القادمة، مشددًا على أنه لو تمت انتخابات نقابة المحامين في تلك الفترة لما فاز مرشح إخواني واحد، مبررًا ذلك بالفشل السياسي والسقوط المدوي للجماعة في 30 يونيو.

من جهة أخرى أشار إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المتحدث باسم حركة "محامون من أجل العدالة"، إلى أن انتخابات النقابة مقررة في 2015، إلا أن هناك حملة لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة بالكامل بسبب تزوير وقائع الجمعية العمومية للمحامين التي انعقدت في 5 ديسمبر الماضي، فيما يتوقع المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين فشل حملة سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة بالكامل.

المعروف أن انتخابات النقابة تتم كل أربع سنوات، والموعد المقرر للانتخابات المقبلة هو 2015.