نصائح مهمة يجب اتباعها عند قص الأظافر

لا يعى الكثيرون أن قص الأظافر من أكثر العمليات التى من الممكن أن تتسبب فى إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض الخطيرة، فهى من أهم نواقل العدوى على الإطلاق، فقد تتسبب فى نقل الأمراض التى تنتقل عن طريق الدم، ونقل البكتيريا والفطريات المتسببة فى الأمراض الجلدية.

لذا تقدم الدكتورة ابتسام عمرو، استشارى أمراض الجلدية والتناسلية، عدة نصائح عليك اتباعها عند القيام بقص أظافرك، لأن هذا الإهمال الذى يتعامل به البعض فى مراعاة قواعد النظافة والسلامة فى هذه العملية يوقعهم فى مشكلات مرضية كثيرة.

أولا: طهر قصافة الأظافر أو مقلم الأظافر الخاص بك، عن طريق غليه فى الماء الساخن على النار بين فترة وأخرى، ويفضل اقتناؤك النوع الحديدى الذى لا يصدأ، حتى لا ينتقل الصدأ بالتدريج إلى الدم بعد قص الظفر، وعند اكتشافك صدأ فى قصافتك، تخلص منها على الفور.

ثانيا: طهر قصافتك قبل الاستخدام بالمطهرات القوية السائلة، والحامية من الجراثيم، والتى تساعد على حمايتك من البكتيريا والجراثيم والفطريات، والتى تنتقل بسهولة عند قص الأظافر وكشف الجلد للميكروبات.

ثالثا: قص أظافرك بشكل سلس ودائرى، وقص الظفر الواحد على أكثر من مرة، ودون كشطه أو جذبه فجأة، وتجنب غرز القصافة داخل جلد الظفر بشدة أو إزالته بها أو إزالة الزوائد الجلدية على جانبى الظفر، حتى لا يتسبب ذلك فى كشف جلد ظفرك، مما يصيبه بالتلوث والفطريات محدثة دمامل أو خراريج.

رابعا: جفف يدك جيدا قبل استخدام مقلم الأظافر، وقم بغسلها بالمطهر مرة أخرى بعد الانتهاء منه، وضع كريما مرطبا أو جلسرين على الجلد المحيط بالظفر حتى لا يتسبب فى تشققه أو التهابه.

خامسا: اغسل مقلم الأظافر بماء ساخن ومطهر جيدا، وباستخدام فرشاة أسنان صغيرة قديمة بعد الاستخدام، وجففه جيدا وضعه داخل كيس أو علبة نظيفة، ولا تعرضه للهواء حتى الاستخدام القادم، واحرص عند اختيارك للمقلم على اختياره متوسط الحدة، وسريع الأداء، وجيد النوع والجودة.