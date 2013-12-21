جامعة عين شمس: ننتظر موافقة رئيس الجمهورية على إنشاء صندوق للعاملين

قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، إن أزمة العاملين بالجامعات الخاصة لإنشاء صندوق العاملين أوشكت على الانتهاء، وذلك بعد موافقة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى وتوقيعه على قرار إنشاء الصندوق ووافق عليها الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع: "أن إنشاء الصندوق الخاص بالعاملين بالجامعات يتوقف الآن على توقيع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية على قرار إنشائه.

وأوضح عيسى أن الشق التمويلى الخاص بالصندوق سيكون مناصفة بين دعم وزارة المالية والموارد الذاتية بالجامعات، كاشفاً عن اجتماع مع وزير المالية الأحد الماضى فى حضور عدد من رؤساء الاتحادات بالجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، الذى بدوره بحث تلك الأزمة.