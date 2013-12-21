بالصور..قافلة "النور" تجرى عمليات جراحية للماشية بقرية فى كفر الشيخ

قال الدكتور عبد الحميد فكرى، أمين اللجنة البيطرية، بحزب النور، فى كفر الشيخ، إنه فحص ما يقارب من 700 حالة بيطرية، ضمن القافلة التى نظمها الحزب أمس الجمعة، بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض.

وأشار "فكرى"، إلى أن الأطباء المتخصصين المشاركين فى القافلة أجروا الكشف على مجموعة حالات تنوعت بين 503 حالة دواجن.. "دجاج بلدى وأبيض وبط أرانب"، و52 حالة مواشى، منها 27 "بقرة" و25 "جاموس"، و7 "خيول" و121 "أغنام وماعز"، مضيفاً أن القافلة زارت مزرعة تربية عجول بتلو، وأجرت العمليات المجانية للماشية، مؤكداً أن الحزب يضع ضمن أولوياته مساعدة الفلاحين ومربى الثروة الحيوانية، مشيراً إلى صرف جميع الأدوية الوقائية والعلاجية بالمجان.

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