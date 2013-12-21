هيكل: لا أتوقع أن توجه إسرائيل ضربة إلى إيران.. وعلى الخليج إعادة التفكير في علاقته بطهران

الملك عبدالله بن عبد العزيز قال لي نقدر وفاءك لصاحبك (يقصد جمال عبد الناصر).. فقلت له أنا مؤمن بما كنا نفعله هذا الزمان

كتب : الوطن الجمعة 20-12-2013 23:21

محمد حسنين هيكل

قال الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "مصر أين وإلى أين؟"، إنه لا يتوقع أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية إلى سوريا، مضيفا أنه على الخليج أن يعيد التفكير في خريطة العلاقات في المنطقة من أجل المستقبل.

*هل من الممكن أن تضرب إسرائيل إيران منفردة؟

* أمريكا لن تضربها، وأنا أشك أن إسرائيل تستطيع أن تضرب إيران بمفردها، أقصد من ناحية الجغرافيا، أو المسافات، هذا صعب جدا وبالصواريخ صعب جدا، وضعي في اعتبارك أنه ليس هناك أقوى من ثقافة شعب على أرضه لم تتغير عبر التاريخ منذ بداية التاريخ إيران دولة حقيقية تركيا نفس الشيء مصر أيضا نفس الشيء، لو قلنا إن هناك ثلاثة بلاد حاكمة في المنطقة أو دعيني أقول مؤثرة لأن حاكمة غير دقيقة، أقصد لها وضع ثبات نتحدث هنا عن إيران وعن تركيا وعن مصر والبقية كلها دول حديثة أنشئت منها السعودية التي نشأت عام 23 وكل دول الخليج عبارة عن قبائل تحولت إلى بيوت حاكمة أو مالكة في ربوع الخليج العربي، بعد خروج الإنجليز سنة 60، أعود لإيران وهي دولة بات من الصعب جدا ضربها، وهناك أمر مهم أن إيران لو وصلت لنسبة تخصيب 20% معناها أنها أكملت دورتها في التخصيب، وهم يقولون رغم المصاعب الاقتصادية التي تعرضوا لها طوال فترة الحصار لكن المطلب الذي ظل مؤثرا وباقيا لدى الشعب هو أن تكون إيران دولة نووية أو على الأقل وصل إلى المعرفة النووية، فمعنى هذا أن بلدا أصبح لديه علم ومعرفة لإتمام دورة التخصيب هذا معناه أنه ليس أمامه وقت سوى وضع الشحنة في القنبلة وهذه قضية تستغرق 6 شهور إذا صدر قرار سياسي بتعبئة مواد نووية تدخل في غلاف فأنتِ أمام مشكلة كبيرة جدا.

* هل 2014 حل المشكلة الإيرانية؟

* ما حدث هو عدة أمور، أن هناك بلدا ظل تحت الحصار ممنوع من شيء معين ثم رفع عنه الحصار المعنوي سياسيا قبل الاقتصادي لأن المصالح تتحكم هنا بعض الشيء؛ حيث إن الشركات الكبرى تسعى دوما للوقود ويتحركوا صوب المصالح ليلتقوا بها حيث يكون، فنحن أمام أولا بلد مركزي في المنطقة ثانيا بلد له ثقافة وحضارة ثابتة في المنطقة على نفس الأرض لم تتغير وهو يتصرف بها أتفق أو أختلف معه هذه هي الحضارة الفارسية في النهاية وعيب أن نقول إن هؤلاء فرس كفرة خطورة إيران هنا أنها بلد أقلية محصورة في مذهب أقلية لديها شبه القارة الهندية من جهة ودول عربية من أخرى محصورة بينهما وكذلك بالنسبة للمذهب محصور بين دول أخرى، وبالتالي أنتِ أمام بلد مستعد دائما أن يكون مقاتلا، ثالثا أنه يكون اقترب أن يكون دولة نووية الشيء الرباع أنه على الأقل تخلص من حصار على الأقل سياسي واقتصادي في طريقه إلى الحل.

* هل هذا يعني أن إيران سيتوسع نفوذها في الخليج في 2014 والخليج قلق؟

* الخليج قلق نعم، لكني أظن علينا أن نفهم شيئا أنه إذا تغير الزمن وتبدلت حقائق وأنتي لم تأخذيها في الاعتبار وظل الجميع يلعبون اللعبة القديمة إذا أنتِ مخطئة نحن لازلنا نتصرف كما لو كانت إيران لا تزال تحت الحصار، قواعد اللعبة اختلفت علينا أن نتغير، وأنا شخصيا طويت صفحة الماضي، مثلا عندما رأيت الملك عبد الله، وأنا أعتقد بلا شك أنه رجل طيب وحسن النية جدا، عندما اقترحوا أن نلتقي منذ عدة سنوات، ذهبت وأنا بلا إقبال، فقال لي أنت أهنت المملكة والأسرة المالكة ولكن ظللت لسنوات طويلة تكتب، وتصورت أنك ستدخل علي بالعكاز ومنحنٍ، لكن لقيتم بسم الله ماشاء الله ثم سألني كم عمرك؟ فأجبته، فنظر إلي منهدشا وقال لي: إيش تتعاطى؟ قلت له لا أتعاطى شيئا فقط ألعب الجولف بعض المرات، وقال لي نحن نقدرك ونقدر وفاءك لصاحبك، فقلت له الوفاء من صفة الكلاب، وقلت له أنا مؤمن بما كنا نفعله في هذا الزمان، ثم بدأ يعاتب وأنا مستعد أفهمه في كثير من الأمور والأشياء من منطلق منطقه، وأنا أحترم منبع هذا المنطق. أنا أتخيل أن هذا الرجل لا يزال عليه مهمة.

* الملك عبد الله تقصد؟

* أعتقد أن السعودية تحتاج إلى أن تعرف أن قواعد اللعبة تغيرت بلا شك، وأن هناك أوضاعا في الداخل السعودي في معرض ما تشهده المنطقة، وأتوقع أن تكون أعراض يقظة وتحركات لابد أن تؤخذ في الحساب، البلد أصبحت أكبر بلد عربي مستخدم للإنترنت بعد أن تم منعه لسنوات طويلة، لكن عودة لإيران مجددا أنها في 2014 علينا أن نجد صيغة أخرى للتعامل والتعاون معها، بعيدا عن صيغة القلق والتخوف، وأنا أتصور أن هذه مهمة مصر بالدرجة الأولى.

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