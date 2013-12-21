هيكل: محامي إنجليزي نصح الإخوان بأن تتبنى إحدى الدول قضية ضد مصر في "الجنائية الدولية"

تصرفات الإخوان في الشارع من عنف وتخريب وما يحدث في سيناء يثبت أنهم ليسوا حزبا سياسيا

كتب : الوطن الجمعة 20-12-2013 23:51

هيكل

قال الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "مصر أين وإلى أين؟"، إن الإخوان رصدوا 10 ملايين جنيه إسترليني أمام محكمة الجنايات الدولية لأحد القضايا، وإن خبيرا قانونيا ممتازا جدا اسمه دكتور فورك، قال لهم إن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر إلا لقضايا الدول الموقعة للاتفاقية، أو أن أحد الدول تتقدم بالقضية لمجلس الأمن، فبدأوا يبحثون عن دولة تتبنى ذلك بطلب إحالة مسؤولين في مصر للمحكمة الجنائية الدولية.

*كيف استقبلت دعوات تشبيه مرسي بمانديلا باستخفاف أم استهزاء؟

ـ أنا لا أستهزئ إذا وجدت أحداً مخطئا، لكن أحيانا كثيرة أشفق على مرسي، لأني أعتقد أنه رجل وضع في غير موضعه، ولم يؤهل، وهم أيضا أنا مندهش جدا من هذا.

*هل هناك وجه تشابه بينهما ؟

ـ لايوجد وجه تشابه نهائيا من ناحية الثقافة السياسية، هذا شخص سجن لمدة 22 سنة، ظل يقرأ التاريخ ويفكر ويتأمل، ومخه يعمل، أنا أمام شخص في الرئاسة لا يفعل شيئا، أنا أتحدث عن مايحدث في ليبيا وغيرها، وأخشى في حقيقة الأمر مما يصنع في الأموال المتدفقة من هناك.

*من أين تأتي هذه الأموال؟

ـ أنا سألت أناس كثيرة جدا، ومنهم شخصية مهمة قابلتها في دبي وهو ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي، بدا واضحا أنه يتحدث عن موارد هائلة بالبلايين تتدفق للإخوان، ويبدو أنه جاء في فترة النضال الإسلامي ضد أفكار الإلحاد، مبالغ كثيرة طائلة ولجت إلى الداخل للجماعات المقاتلة عبر الإخوان، ويبدو أن استثمارات الإخوان في منطقة الخليج وحدها تتراوح مابين 10-12 بليون دولار، أنا أعتقد أنهم يقومون بأشياء في منتهى الخطورة، وتخطت حدود ما يليق، وهي القضايا التي يقومون برفعها الآن، أنا متابع لإنجلترا على سبيل المثال، إنهم ذهبوا لمكتب محاماة، وهذه ثابتة، ولن أتحدث في التفاصي، لكن رصد 10 ملايين جنيه إسترليني أمام محكمة الجنايات الدولية لأحد القضايا، نحن إذن نتحدث عن موارد ضخمة، نعود للمحامين الذين ذهبوا إلى إنجلترا وعندما تشجعوا وذهبو للمحكمة الجنائية قالت المحكمة إنها تعتذر نظر لقضية لأن مصر ليست موقعة على الاتفاقية ، ثم ذهبوا لأحد أنا أعرفه وهو خبير قانوني ممتاز جدا اسمه دكتور فورك، مع الأسف متزوج من سيدة تركية وخبير بالعالم العربي، وأنا رأيته بالقاهرة، وقال لهم إن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر إلا لقضايا الدول الموقعة للاتفاقية، أو أن أحد الدول تتقدم بالقضية لمجلس الأمن، فبدأوا يبحثون عن دولة تتبنى ذلك بطلب إحالة مسؤولين في مصر للمحكمة الجنائية الدولية، واقترح أيضا أنه من الممكن أن يرفعوا قضايا بحظر دخولهم إلى بعض البلاد مثلما حدث مع البشير مثلا.

*لابد أن يكون هذا بقبول المدعي العام البريطاني؟

ـ نعم على ما أعتقد.

*هل ترى مستقبل لهذه القضايا؟

ـ أنا لا أرى مستقبلاً لهذه القضايا وأعتقد أنها عيب ولا تليق.

*كل تصرفاتهم لاتليق؟

ـ المشكلة أن الإخوان في هذا كله يثبتون أنهم ليسوا حزبا سياسيا.

*عصابة ؟

ـ لا أعرف، المظاهرات، العنف، التدمير، الحريق، ما يحدث في سيناء، هناك أحزاب أقيلت تعسفا، حزب الوفد مثلا، وهو حزب قوي وذو باع، أقيل في كل مرة تولى فيها الحكم، ولم يفعل هذا.

*هذه الأموال لا تنفق فقط على القضايا الدولية وإنما تنفق أيضا في الداخل في التدمير؟

ـ ليس التدمير فقط بل الاعاشة كم تكليف إعتصام رابعة العدوية كم ينتكلف تحريكك من في سيناء ؟

*هل يمكن إيقاف هذه الأموال؟

ـ لا أعرف الكيفية، وليس من السهل إيقافها، إذا كانت هذه الأموال موجودة في صورة استثمارات بأسماء لا نعرف من هي، كيف سيتم ملاحقتها ؟ كل ما يحدث غير سياسي، هناك أساليب للنضال السياسي ليس بينها القتل، وما يحدث في سيناء، هل من الممكن أن يوجه مسدس لضابط أو عسكري في الجيش المصري، هذا أمر لا يجب أن يحدث من حزب سياسي.

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