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سارة فاشا: أدرس العربية انتظارا لعروض تمثيل بمصر.. وتعلمت الصلاة من خلال "يوتيوب"

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سارة فاشا: أدرس العربية انتظارا لعروض تمثيل بمصر.. وتعلمت الصلاة من خلال "يوتيوب" سارة فاشا: أدرس العربية انتظارا لعروض تمثيل بمصر.. وتعلمت الصلاة من خلال "يوتيوب"

كتب : جهاد أحمد السبت 21-12-2013 02:21

قالت سارة أبو فاشا، الفائزة بلقب ملكة جمال المغتربات في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه لو عاد بها الزمن وفي ظل حالة توتر العلاقات بين وأمريكا لن تنضم للبحرية الأمريكية.

نفت أبوفاشا، خلال لقائها مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم"، على قناة "التحرير"، تقديمها فيلما إباحيا، مشيرا إلى أنها لم تقدم سوى مشهد لفتاة تخون صديقها، فاعتبره البعض فيلما إباحيا، مضيفة أنها تفضل التمثيل عن عروض الأزياء، مشيرة الى أن فوزها بمسابقة المغتربات غير حياتها وجعلها مشهورة في وطنها الأم مصر.

وأضافت فاشا، أنها فخورة بجدها طاهر أبو فاشا الذي كان له كتبا وله أعمالا إذاعية شهيرة في مصر، مشيرة إلى أنها تحاول أن تبدأ حياتها المهنية في القاهرة، وأنها تحاول تعلم العربية من أصدقائها وتخوض دورات تدريبة لتعلم اللغة العربية، انتظارا لحصولها على عروضا للتمثيل في مصر.

وقالت فاشا إن 30 يونيو ليست انقلابا، وأنما ثورة مكملة لـ25 يناير، مشيرة أنها فخورة بتجمع المصريين بهذه الطريقة للمطالبة بحقوقهم.

ولفتت فاشا إلى أنها بدأت تعلم الصلاة عن طريق فيديوهات "يوتيوب"، لأنها فتاة مسلمة، ونضجها وتقدمها في العمر يفرض عليها ذلك، مشيرة إلى أنها لم تبدأ في حفظ القرآن؛ بسبب عدم إتقانها الغة العربية.

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DMC

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