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«إخوان» يحاولون تحطيم سيارة نادر بكار بالمنوفية لتأييد «النور» مشروع الدستور

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«إخوان» يحاولون تحطيم سيارة نادر بكار بالمنوفية لتأييد «النور» مشروع الدستور «إخوان» يحاولون تحطيم سيارة نادر بكار بالمنوفية لتأييد «النور» مشروع الدستور

حاول مجموعة من الشباب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الجمعة، تحطيم زجاج سيارة نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، والاعتداء عليه، أثناء توقفه لتناول الطعام بأحد المطاعم على الطريق الزراعي السريع «القاهرة- الإسكندرية» أمام مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

وقال شهود عيان إن مجموعة من شباب «الإخوان» شاهدوا «بكار» في أحد المطاعم الشهيرة بقويسنا علي الطريق السريع، فقاموا باعتراضه، وهتفوا ضد حزب النور، منددين بحملة الحزب لتأييد مشروع الدستور الجديد، وحاول البعض تحطيم زجاج سيارته.

ولم تحدث أي إصابات لمساعد رئيس حزب النور، الذي ركب سيارته بصحبة شخص آخر معه وانطلقا في اتجاه الإسكندرية، دون تحرير أي محاضر قانونية بالواقعة.

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