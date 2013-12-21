Cara Delevingne أكثر العارضات بحثاً عنها على جوجل

تصدرت عارضة الأزياء Cara Delevingne لائحة جوجل لعارضات الأزياء اللواتي يُبحث عن أسمائهنّ كثيراً، في عام 2013، إلى جانب كونها أكثر الشخصيّات التي تمّ الرد عليها على موقع "Tumblr".

ولم يشكّل الخبر مفاجأة أبداً، إذ إن Cara البالغة من العمر 23 عاماً تصدرت الأخبار والعناوين لتألقها في عروض خريف وشتاء 2013، إضافة إلى مشاركتها في عددٍ لا يُحصى من الحملات الإعلانية.

وقد أدهشت Cara أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي بعدد معجبيها على تويتر، الذي بلغ 1.271.900 معجب، في حين تخطّى العدد على إنستغرام الـ3.5 مليون معجب.

يُذكر أنّ Cara Delevingne هي من العارضات الأشهر في العالم، وقد برزت على منصات عروض أهمّ دور الأزياء كـ: Victoria’s secret وChanel Yves Saint-Laurent وBurberry.