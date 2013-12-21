بعد 21 عاماً..سعوديون يبحثون عن معلمهم الأردني ويكرمونه في عمان

في لمسة وفاء وتقدير للمعلمين الشرفاء الذين خدموا الوطن , تواصى مجموعة من الطلاب اللذين درسوا قبل اكثر من عشرين عاما في مدرسة عبدالله بن سلام بالعرة بجبل قيس التابع لمحافظة رجال المع بالبحث عن معلمهم الأردني المتميز،الذي كان قمة في العطاء والحب لهم بعد ان مضى على سفره وانقطاعه عن التعليم في المنطقة 21 عاما. وقد استعانوا بادارة التعليم بمحافظة رجال ألمع والبحث عنه، وبعد أن تعذر عثورهم على معلومات كافية عنه حاول عدد منهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقد استدلوا على معلومات عنه عن طريق صفحة في موقع الفيس بوك وتواصلوا معه بالهاتف ومنهم من سافر للسلام عليه بدولة الأردن .

وقال احد الطلبة الذين درسوا سابقا في هذه المدرسة وهو الأستاذ احمد الجرعي الذي يعمل حاليا مشرفا عاما على مدارس قادة الأمة بالرياض إن زملاءه بالدراسة الابتدائية توافقوا على حب هذا المعلم لأخلاقه وحرصه واخلاصه في العمل ومنهم من سمى ابنه على اسم معلمهم وبعد بحث طويل منّ الله عليهم بلقاء معلمهم الفاضل الاستاذ عبدالملك فراش. واضاف الجرعي : سافرت الى دولة الاردن للسلام على معلمنا والاطمئنان على صحته وتقديم الشكر والتقدير له نيابة عن زملائي وتكريمه. و لم استغرب انه يذكرنا فردا فردا بالاسم وكان فرحا جدا ويسأل عن جميع الطلبة واهالي المنطقة الذين عمل معهم وجاورهم لفترة طويلة , وقال لنا : لقد تركتكم بجسدي اما عقلي واهتمامي فهو معكم ولن أنسى سنيني الجميلة في تلك المنطقة وابنائي الطلبة الذين احبهم واشتاق الى لقياهم بعد ان كبروا وصار منهم المدرس والمدير والمهندس والطبيب ورجل الأعمال وغيرهم .