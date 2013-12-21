نائبة المهني تزور تقني بنات الطائف وتبحث تحديات تطوير العملية التدريبية

قام فريق من وزارة العمل ببحث التحديات المستقبلية لتطوير التدريب التقني والمهني مع منسوبات الكلية التقنية للبنات في محافظة الطائف، وتمت مناقشة المعوقات وسبل تجاوزها بالإضافة إلى استعراض موضوعات حول التنسيق الوظيفي والإرشاد والتوجيه للمتدربات.

وقد قامت نائبة محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني للمبادرات الاستراتيجية مها طيبة والنائبة المساعدة للتدريب شيخة الثنيان بزيارة مع فريق من وزارة العمل إلى الكلية التقنية للبنات بالطائف، وجرى عقد اجتماعات مع عميدة الكلية الدكتورة نوف القحطاني ورئيسات الأقسام وبعض المدربات، كما تم عقد لقاءات تفاعلية مع مجموعات مختلفة من المتدربات في تخصصي "التصميم وإنتاج الملابس" و"التزيين النسائي"، وجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات مع بعض موظفات الكلية حول التنسيق الوظيفي والإرشاد والتوجيه الطلابي تناولت في مجملها التطلعات والتحديات المستقبلية للتدريب التقني والمهني والمعوقات التي يجب تجاوزها لتحقيق أهدافه، وتزامنت الزيارة مع فعاليات اليوم التقني للمتدربات المستجدات في المسرح الخاص بالكلية .

ورحبت وكيلة كلية التقنية للبنات بالطائف لخدمات المتدربات مها الغامدي بالمتدربات المستجدات و تحدثت فيها عن أبرز ما تضمنته اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم، فيما ألقت المرشدة الطلابية نوال وفا كلمة استعرضت فيها الخدمات الإرشادية التي تقدمها وحدة الإرشاد والتوجيه في الكلية، وضوابط الحصول على جائزة معالي المحافظ للتفوق العلمي والمتدربة المثالية، والتدريب التعاوني والفرص الوظيفية المتاحة للخريجات.