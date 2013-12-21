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بحضور محافظ بورسعيد جمعية الاورمان تحتفل بالايتام والفقراء

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بحضور محافظ بورسعيد جمعية الاورمان تحتفل بالايتام والفقراء بحضور محافظ بورسعيد جمعية الاورمان تحتفل بالايتام والفقراء

قامت جمعية الأورمان ببورسعيد بالاحتفال بالاطفال الايتام والفقراء وذلك ضمن برنامج الاحتفالات بعيد بورسعيد القومي والتي بدات فعالياتة اليوم وذلك بصالة بحي الضواحي وذلك بحضور اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد والسكرتير العام الاستاذ محمود مطاوع والمهندس اسامة انور السكرتير العام المساعد والاستاذ محمد كمال رئيس حي الضواحي ومديري الجمعية .

بدأ الاحتفال من الصباح الباكر حيث توافد المدعوون من الأمهات والأطفال الأيتام وحفظة القرآن الكريم والمتفوقون علمياُ وكلهم من الأيتام، شمل الاحتفال توزيع الملابس بالمجان على الاطفال الايتام بالإضافة إلى تكريم المتفوقين علمياً بتقديم هدايا مادية وعينية .
> تخلل الإحتفال فقرات السمر والغناء للأطفال الأيتام والذي رسم البسمة على وجه الجميع واعتبر هذا اليوم إضافة إلى سلسلة الأنشطة الخدمية الناجحة التي تقوم بها جمعية الأورمان ببورسعيد لتخفيف المعاناة عن الأيتام والأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة.

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