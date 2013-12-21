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سامسونغ ستطلق هاتفا بنظام ينافس أندرويد في 2014

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سامسونغ ستطلق هاتفا بنظام ينافس أندرويد في 2014 سامسونغ ستطلق هاتفا بنظام ينافس أندرويد في 2014

تخطط شركة سامسونغ للكشف عن أول هواتفها الذكية العاملة بنظام التشغيل “تايزن” مطلع العام المقبل 2014.

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية إطلاق الجهاز الجديد الذي تطوره بالشراكة مع إنتل الأميركية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للأجهزة الجوالة MWC 2014.

وأرسلت شركتا سامسونغ وإنتل دعوات للإعلاميين لمؤتمر صحفي سينعقد في مدينة برشلونة في شهر فبراير المقبل حيث مكان وموعد انطلاق المؤتمر العالمي.

وتبذل سامسونغ جهودا حثيثة لدعم نظام التشغيل “تايزن” في محاولة منها لانتزاع حصة في سوق الهواتف الذكية التي يسيطر عليها نظام أندرويد.

ويرى الكثير من المحللين أن نجاح “تايزن” إن تحقق سيشكل صفعة كبيرة لغوغل المطورة لنظام أندرويد الذي يعود لسامسونغ فضل كبير في نجاحه ونموّه.

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