صبري فواز يجسد حسنين هيكل في “صديق العمر”

وقع اختيار المخرج عثمان أبو لبن على الفنان صبري فواز لتجسيد شخصية الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل ضمن أحداث مسلسل “صديق العمر” الذي يعد أول عمل درامي يقترب من المنطقة الشائكة التي تخص علاقة الصداقة النادرة التي جمعت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر .

المسلسل كما هو معروف من انتاج شركة “Intelligent proudction” ومأخوذ عن كتاب “الرئيس والمشير” لممدوح الليثي وجار حالياً ٌ إعداد الحلقات لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الاستقرار على النجم السوري جمال سليمان لتجسيد شخصية عبد الناصر، والفنان باسم سمرة لتجسيد شخصية عامر .

وكان الفنان صبري فواز قد تألق في رمضان الماضي من خلال عدة مسلسلات أبرزها على الإطلاق “نيران صديقة” الذي جسد فيه شخصية سليم عثمان، والتي نالت إعجاب الملايين من متابعي الدراما الرمضانية.

ويطرح مسلسل “صديق العمر” العديد من الأسئلة من أبرزها، هل مات الرئيس المصري جمال عبد الناصر بالسمّ نفسه الذي استخدم لقتل المشير عبد الحكيم عامر؟ وهل مات عامر أصلاً مقتولاً أم منتحراً، ومن المنتظر أن يعلن فريق العمل لاحقاً عن باقي التفاصيل .