بورتو يستعيد صدارة الدوري البرتغالي برباعية في أولهانينسي

لشبونة، (إفي): انتزع بورتو صدارة الدوري البرتغالي مؤقتا بفوزه الساحق اليوم على ضيفه أولهانينسي برباعية نظيفة في افتتاح الجولة الـ14.

ورفع "التنانين" رصيدهم إلى 33 نقطة في المقدمة، بفارق نقطة واحدة عن سبورتنج لشبونة، وثلاث نقاط عن غريمه بنفيكا.

وسيحل بنفيكا الليلة ضيفا على فيتوريا سيتوبال في نفس الجولة، بينما يستضيف لشبونة غدا ناسيونال ماديرا.

وتضاعفت معاناة أولهانينسي القابع في المركز قبل الاخير بتسع نقاط.

سجل رباعية بورتو، حامل اللقب، الفرنسي مانجالا والكولومبي جاكسون مارتينيز والبرازيلي كارلوس إدواردو والمكسيكي هيكتور هيريرا 30 و53 و82 و84.