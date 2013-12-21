الرجاء في أخر مراحل حلم المونديال أمام ' الوحش ' بايرن

يسعى الرجاء لمواصلة مفاجآته في كأس العالم للأندية، حينما يواجه بايرن ميونيخ بطل أوروبا القوي في نهائي البطولة يوم السبت.

الرجاء بطل الدوري المغربي تفوق على أبطال القارات أوقيانوسيا والكونكاكاف وأمريكا الجنوبية وتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ في أخر مراحل الحلم.

وأصبح أول بطل للدوري في الدولة مستضيفة البطولة يتأهل للنهائي.

وعوض الرجاء المشاركة المخيبة للأهلي بطل إفريقيا والذي احتل المركز السادس بالخسارة من جوانزو إيفرجراند 2-0 ومونتيري 5-1.

ولكن منافس الرجاء هذه المرة لن يكون اسقاطه بسهولة اسقاط ضحايا بطل المغرب في المواجهات السابقة.

بالعودة إلى الرجاء، فأرقام بطل المغرب تثبت أنه الأفضل هجوميا من بين المشاركات الإفريقية والعربية.

فالرجاء كان أول الفرق الأفريقية مشاركة في مونديال الأندية، حيث شارك في بطولة 2000 بالبرازيل.

ورغم خروجه من الدور الأول بثلاث هزائم، إلا أن الفريق المغربي قدم أداء كبيرا خاصة أمام ريال مدريد الذي خسر منه بكامل نجومه 3-2.

وأحرز لاعبو الرجاء في المشاركة الأولى خمسة أهداف تنضم لسبعة سجلوها في نسخة هذا العام ليصبح المجموع 12 هدفا في مشاركتين.

وبذلك يأتي أبناء المغرب في المرتبة الثالثة كأكثر الفرق تسجيلا في تاريخ المونديال وراء كل من برشلونة (17) ونادي مونتيري (16(.

على الجانب الآخر، يسعى بايرن لتحقيق البطولة في المشاركة الأولى تحت قيادة مدربه جوسيب جوارديولا الذي فاز بالكأس مرتين من قبل.

فبايرن بطل أوروبا الخارق ربما لا يمتلك خبرة المنافسة في مونديال الأندية، إلا أن مدربه فاز باللقب مرتين مع برشلونة عامي 2009 و2011.

كما يسعى الفريق البافاري لإنجاز جديد يتمثل في إنهاء العام بالفوز بالخماسية، بعد أن خسر السوبر الألماني لصالح بروسيا دورتموند.

كما أن فوز بايرن بالبطولة سيعيد اللقب إلى أوروبا بعد خسارته العام الماضي لصالح كورنثيانز الذي أسقط تشيلسي.

في حين أن فوز الرجاء يضمن له أن يصبح أول فريق عربي وإفريقي يتوج بالبطولة.. وحتى في حال خسارته سيكون ثاني الأفارقة حصدا للفضية بعد مازيمبي في 2010.