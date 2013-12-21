«الصحة»: 37 مصابًا حصيلة اشتباكات الجمعة بين الأمن و«الإخوان» ولا وفيات

قالت وزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المصابين في الاشتباكات التي اندلعت، الجمعة، بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وقوات الأمن في 4 محافظات، بلغ 37 مصابًا دون وقوع أي حالات وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، مساء الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين الـ 37 جاء في محافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، والشرقية، وخرج منهم 21 مصاباً بعد تحسن حالتهم، وبقي 16 مصابًا تحت العلاج والملاحظة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، الجمعة، إن الاشتباكات بين قوات الأمن، وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في منطقة جسر السويس، أسفرت عن إصابة عدد (5) ضباط، وعدد (3) مجندين بطلقات خرطوش بالوجه وأماكن متفرقة بالجسم، وضبط عدد (3) أشخاص منهم وبحوزتهم بندقية آلية وبندقيتان خرطوش، وكمية من الطلقات الخاصة بهم.

وأشار بيان «الداخلية» إلى أن «مثيري الشغب أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش وزجاجات (المولوتوف) تجاه القوات التي تعاملت معهم وفقًا للقانون».

وأوضح البيان أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية متابعتها للموقف، والتعامل مع ما يستجد من أحداث».

كانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على 85 من متظاهري جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والجيزة ومحافظات عدة قالت إنهم اشتبكوا مع الأهالي، وتعدّوا على قوات الأمن وأحرقوا سيارات شرطة.