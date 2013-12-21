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بالصور .. القبض على سائق حاول تهريب 38 طربة حشيش داخل سيارة أجرة بمطروح

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بالصور .. القبض على سائق حاول تهريب 38 طربة حشيش داخل سيارة أجرة بمطروح بالصور .. القبض على سائق حاول تهريب 38 طربة حشيش داخل سيارة أجرة بمطروح

تمكن الكمين الأمني على طريق العلمين – وادي النطرون التابع لمديرية أمن مطروح من إلقاء القبض على سائق سيارة مكروباص أجرة وبحوزته 38 طربة حشيش أثناء محاولته تهريبها من مطروح إلى محافظة المنيا.

كانت معلومات وردت إلى العميد احمد ابوعقيل مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح ياعتزام أحد الأشخاص تهريب كمية من المواد المخدرة تم وضع عدة أكمنة بالطريق الساحلي تحت اشرف السيد العميد رئيس فرع البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد عبد القادر رئيس وحدة مباحث العلمين والنقيب طارق ممتاز والنقيب مؤمن علوان من قوة وحدة مباحث العلمين بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي والإدارة العامة للمرور بمنطقة الكيلو 8 بالطريق الدولي العلمين / وادي النطرون تمكنت القوة من ضبط سيارة رقم 131151 ميكروباص أجرة المنيا قياده رضا- م- أ – أ ( 30 سنة ) سائق مقيم شارع البحر – بني مزار – المنيا .

وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها علي عدد 38 طربه لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 4 كيلو جرام تقريبا ومبلغ مالي 4700 جنية وعدد 1 هاتف محمول .بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء والمبلغ المالي من حصيلة البيع تم التحفظ علي السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات العلمين وجاري العرض علي النيابة.

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