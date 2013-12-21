محمد بن فهد يهنئ باحثاً بحصوله على الماجستير في علوم الشرطة

هنأ اللواء أ.د محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب المدير لشؤون التعليم والدعم، الباحث محمد عبدالرحمن بن أحمد البلوشي، لحصوله على درجة "الماجستير" في علوم الشرطة، بتقدير جيد جداً عن أطروحته بعنوان "القيادة الإبداعية ودورها في إدارة الأزمات الأمنية - دراسة تطبيقية على دولة الإمارات العربية المتحدة" التي ناقشها في قاعة "الشيخ محمد بن راشد" بالأكاديمية.

وأشاد مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه، بلجنة المناقشة والحكم على الرسالة المكونة من: الأستاذ الدكتور محمد رمضان محمد، أستاذ ورئيس قسم العلوم الاجتماعية بأكاديمية شرطة دبي، رئيساً، واللواء الدكتور السيد حلمي الوزان، أستاذ علوم الشرطة بأكاديمية الشرطة، بجمهورية مصر العربية، عضواً، واللواء أسامه منصور السواح، أستاذ مشارك مادة إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي بأكاديمية شرطة دبي، مشرفاً وعضواً.

وقدم الباحث محمد عبدالرحمن بن أحمد البلوشي في أطروحته جملة من التوصيات الهامةفي مجال القيادة الإبداعية، ركز فيها على ضرورة اختيار القائد الذي تتوفر فيه القدرة على الابتكار والتميز بالمرونة النفسية والدافعية والإنجاز في إنهاء الأزمة.

ونوه الباحث بأهمية إعداد وتدريب وتأهيل وتنمية القيادة وفريق إدارة الأزمات باعتبارها المحور الرئيسي للتعامل مع الأزمات.

وأوضح محمد البلوشي أنه يجب عند عملية مواجهة الأزمات، اللجوء إلى قيادة إبداعية أمنية لا تخضع للقوى والتأثيرات والضغوط النفسية التي تفرزها الأزمة.

ولفت إلى أنه يجب على القيادة الإبداعية أن تعمل بكفاءة وفعالية، وتبذل الجهود والاستراتيجيات لدرء أو التخفيف من الآثار السلبية للأزمة