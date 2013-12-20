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أوباما يعلن استعداده تقليص عمليات التنصت على الهواتف

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أوباما يعلن استعداده تقليص عمليات التنصت على الهواتف أوباما يعلن استعداده تقليص عمليات التنصت على الهواتف

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، استعداده لتقليص حجم عمليات التنصت على الهواتف التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وذلك لتهدئة مخاوف الرأي العام.

وأوضح أوباما – في مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام الذي عقده الليلة – أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن برامج التنصت على الهواتف، إلا أنه ألمح إلى رغبته في تغيير بعض هذه البرامج المثيرة للجدل، قائلا إن “هناك وسائل أخرى غير هذه.”
> وفي سياق آخر، أكد أوباما أنه بحلول العام القادم من المقرر أن نتنتهي الحرب في أفغانستان، ومن المقرر أيضا أن يتواصل سحب القوات الأمريكية من أفغانستان كما سبق وحدث في العراق العام الماضي.
> وتعهد الرئيس الأمريكي بحماية أراضي الولايات المتحدة وجميع الأمريكيين حول العالم من الهجمات الإرهابية.
> وعلى صعيد آخر، قال أوباما إنه تولى رئاسة الولايات المتحدة قبل خمسة أعوام، علاوة على أنه كان مرشحا رئاسيا قبل ذلك التاريخ بعامين، ولذلك فإن من يتابعه، يجد أن هذه الفترة شهدت العديد من النجاحات والعديد من الإخفاقات، لكن اهتمامه يتركز على تحريك دفة الأمور لمساعدة الشعب الأمريكي والحفاظ على أمنه.

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