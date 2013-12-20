فالنسيا يلجأ لمدرب أرجنتيني على طريقة برشلونة وتاتا

بوينوس أيرس، (إفي): أنهى المدرب خوان أنطونيو بيتزي ارتباطه اليوم بفريق سان لورنزو الأرجنتيني ليصبح قاب قوسين من قيادة فالنسيا الإسباني.

وخلال 48 ساعة نجح النجم روبرتو أيالا، الذي من المنتظر أن يشغل منصبا بالإدارة الفنية لفالنسيا، أن يقنع مواطنه بيتزي بخوض تجربته التدريبية الأولى في أوروبا مع "الخفافيش".

وكشفت تقارير صحفية أن بيتزي اجتمع مع مسئولي سان لورنزو اليوم وأخبرهم بقرار الرحيل، وذلك بعد ايام معدودة من تتويجه بطلا لمرحلة الذهاب لبطولة الدوري الأرجنتيني (أبرتورا).

ومن المرجح أن يسافر بيتزي الى فالنسيا في الـ29 من الشهر الجاري لتوقيع العقد، على أن تكون مباراته الأولى في الدربي امام ليفانتي بالليجا يوم الرابع من يناير.

وبتلك الطريقة سيسير بيتزي على درب خيراردو "تاتا" مارتينو، الذي تولى تدريب برشلونة بعد فوزه مباشرة بلقب كلاوسورا مع نيولز أولد بويز.

ويمر فالنسيا بفترة سيئة في الآونة الاخيرة، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في الدوري الإسباني.