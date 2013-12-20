لون الجلد يحدد المرض الذى تعانى منه

يعتبر الجلد هو الخط الدفاع الأول ضد أى إصابة للجسم، لذا إذا حدثت أى إصابة يكون التغيرات الجلدية أحد أعراض الإصابة، إضافة أن الجلد هو مرآة الجسم الداخلى للإنسان، فعند الإصابة بأى مرض تظهر أعراضه على الجلد فورا.

يقول الدكتور أحمد الجويلى صيدلى ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، يجب على الشخص أن يراقب وجود أى تغيرات قد تحدث بالجلد، خاصة إذا كان يعانى من السمنة.

وأضاف الجويلى من العلامات التى قد تدل على إصابة المريض بالسكر هى وجود تغيرات فى لون الجلد فيظهر على هيئة خطوط، معللا ظهور تلك الإصابة بأنه مستوى الأنسولين يكون أعلى من الطبيعى، مما يؤثر على خلايا الجسم، مسببا خشونة ملحوظة فى تلك الأماكن وغالبا ما تتواجد تحت الإبطين وأحيانا فى الفخذين، وينصح بضرورة إجراء فحوصات السكر سريعا.

وأوضح الجويلى أن ظهور بقع بيضاء مقشرة بالوجه، وقد تظهر على هيئة أجزاء أفتح من البشرة إذا كان لون الوجه فاتحا، بالإضافة إلى ووجود بثور ونتوءات تظهر بشكل كبير فى الظهر والصدر والأكتاف، وتسوء تلك الإصابة عند التعرض للشمس لفترات طويلة، وينصح فى تلك الحالة استشارة طبيب جلدية لوصف الحالة والعلاج الملائم لها.

وأشار الجويلى أن ظهور بقع داكنة كبيرة مع وجود اختلاف فى لون البقعة نفسها، قد تكون تلك علامة على الإصابة بأورام أو سرطانات وتظهر خاصة مع كبار السن، لذا يجب استشارة طبيب جلدية عند وجود أى تغيرات جلدية.