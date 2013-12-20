المعارضة السورية تنجح فى السيطرة على مستشفى "الكندى" بحلب

نجحت المعارضة المسلحة السورية، فى السيطرة على مستشفى "الكندى" بمدينة حلب، التى كانت تحاصرها منذ عام، وكانت تستخدمها قوات النظام السورى كمقر لها.

وأدت عملية السيطرة على تلك المستشفى، التى نفذتها جبهة النصرة بالتعاون مع الجبهة الإسلامية، إلى مقتل 80 جنديًا من قوات النظام السورى.

وذكر مراسل الأناضول فى حلب، أن علمية السيطرة على تلك المستشفى تمت من خلال عمليتين انتحاريتين بسيارتين محملتين بعبوات ناسفة، مما أدى إلى مقتل 80 جنديًا من قوات النظام، فضلا عن إصابة آخرين.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أن قوات الأمن السورية شنت عملية ضد المعارضين فى حلب وما حولها، دون أن تطرق من قريب أو بعيد إلى أحداث مستشفى الكندى.