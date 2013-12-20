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أمريكا: هجوم لطائرة بدون طيار هذا الشهر استهدف قياديا من القاعدة

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أمريكا: هجوم لطائرة بدون طيار هذا الشهر استهدف قياديا من القاعدة أمريكا: هجوم لطائرة بدون طيار هذا الشهر استهدف قياديا من القاعدة

قال مسئولون أمريكيون ويمنيون، إن المستهدف فى هجوم طائرة بلا طيار فى اليمن وقع يوم الثانى عشر ديسمبر، كان القيادى المدبر للمؤامرة التى أدت إلى إغلاق تسع عشرة بعثة دبلوماسية أمريكية فى أفريقيا والشرق الأوسط فى وقت سابق هذا العام.

لكن القيادى أصيب فقط ونجا، بينما قتل نحو عشرة آخرين.

وقال مسئولان أمريكيان ومسئول يمنى، إن المستهدف هو شوقى على أحمد البعدانى، وهو من القيادات الوسطى? فى تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب.

وقال مسئولون أمريكيون، إن بين تسعة واثنى عشر مسلحًا آخرين قتلوا.

واشترط المسئولون عدم نشر أسمائهم. وأشارت التقارير الواردة من اليمن أن الهجوم أصاب حفل زفاف، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عشر مدنيًا.

وقال المسئولون الأمريكيون، إن المتشددين كانوا متوجهين إلى حفل زفاف ولم يكونوا بالقرب من مدنيين، عندما شنت الضربة الصاروخية.

ووصف مسئول يمنى البعدانى، أنه "متشدد عملياتى بالغ الخطورة" مرتبط بالتهديد الذى تسبب فى إغلاق السفارات الأمريكية فى أغسطس، وله علاقة بالتخطيط لاستهداف السفارة الأمريكية فى صنعاء عام 2012. وكان البعدانى على رأس قائمة المطلوبين لدى اليمينة فى الأعوام 2008 و2010 و2014، وعرضت مكافأة بنحو مائة ألف دولار لقاء القبض عليه.

وأغلقت الولايات المتحدة تسع عشرة بعثة دبلوماسية لها فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى الثانى من أغسطس، بعد أن اعترضت رسالة بين أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، وفرع القاعدة فى اليمن حول مخطط لشن هجوم كبير. وبقيت البعثات الدبلوماسية الأمريكية وبعض البعثات الأوروبية مغلقة لنحو أسبوع.

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مصر 365

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