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ممثل المعاقين بالخمسين: لأول مرة في الدساتير المصرية مادة تلزم الدولة بحقوق المعاقين

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ممثل المعاقين بالخمسين: لأول مرة في الدساتير المصرية مادة تلزم الدولة بحقوق المعاقين ممثل المعاقين بالخمسين: لأول مرة في الدساتير المصرية مادة تلزم الدولة بحقوق المعاقين

كتب : جهاد أحمد الجمعة 20-12-2013 20:52

قال الدكتور حسام المساح، ممثل ذوي الإعاقة في لجنة الخمسين، إن الدستور الجديد به توافق إلى حد بعيد، رافضًا الاتهامات التي تدعي أنه دستور الكفر والعلمانية.

وأكد "المساح"، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أنه لا يمكن أن يقبل بدستور علماني أو دستور لا يرضي الله عز لمجرد إرضاء أحد أو جماعة معينة.

وأضاف أن الدستور يحترم الحقوق والحريات، مشددًا على احترام الدستور لجميع الأديان، لافتًا إلى أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لإخراج مادة المحاكمات العسكرية بهذه الطريقة المحكمة.

وأكد "المساح" على أن الدستور الجديد أول دستور مصري يلزم الدولة بحقوق المعاقين وقصار القامة (الأقزام)، مشيرًا إلى أن الدساتير السابقة كانت تقتصر على مصطلحات مثل "رعاية" وليس الإلزام.

ودعا المساح المصريين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، متمنيًا موافقة المصريين عليه.

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