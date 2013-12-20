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فوز قائمة "الزند" في انتخابات التجديد الثلثي لـ"القضاة"

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فوز قائمة "الزند" في انتخابات التجديد الثلثي لـ"القضاة" فوز قائمة "الزند" في انتخابات التجديد الثلثي لـ"القضاة"

كتب : أحمد ربيع وصهيب ياسين الجمعة 20-12-2013 21:11

أعلن المستشار منير عثمان، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لانتخابات نادي القضاة، منذ قليل، فوز قائمة المستشار أحمد الزند في كل المقاعد التي جرت عليها الانتخابات اليوم، والتي تضم 8 مقاعد 2 للمستشارين و2 لرؤساء المحاكم والقضاة و4 للنيابة العامة.

وأضاف رئيس اللجنة أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد الثلثي بلغ 804، والأصوات الصحيحة منهم 789، والباطلة 15 صوتًا.

وفاز من قائمة الزند المستشار محمد عبده صالح، والمستشار محمد عبدالظاهر على مقعديّ المستشارين بالتزكية، والمستشار محمد عبدالهادي، وأحمد الأدهم بالتزكية على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة.

بينما فاز بمقعد النيابة العامة أحمد سمير الجمّال وحصل على 699 صوتًا، ومحمود عابدين وحصل 699 صوتًا، وهشام بهلول 659 صوتًا، ومحمد عبدالصادق 634 صوتًا، فيما حصل ياسر عكاشة المتناوي على 257 صوتًا، كما حصل طاهر أبوالعيد 123 صوتًا، فيما حصل مصطفى ياسين، شقيق النائب العام السابق المستشار حسن ياسين، على 85 صوتًا.

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