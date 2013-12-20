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مهاجم الرجاء: الضغط الأكبر سيكون على بايرن

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مهاجم الرجاء: الضغط الأكبر سيكون على بايرن مهاجم الرجاء: الضغط الأكبر سيكون على بايرن

يعتقد محسن ياجور مهاجم الرجاء المغربي أن الضغط سيكون كبيرا على بايرن ميونيخ، منافسه في نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت.

ويلتقى بطل دوري أبطال أوروبا مع الرجاء البيضاوى في المباراة النهائية لمونديال الأندية الذي تستضيفه المغرب.

وقال ياجور في تصريحات أبرزتها جريدة المغربية يوم الجمعة: "بايرن ميونيخ فريق قوي وعناصره ممتازة في مقدمتها فرانك ريبيري الذي يعتبر بين افضل 3 لاعبين في العالم، لكن لدينا لاعبين بامكانهم صنع المفاجأة".

وأوضح ياجور أن الضغط الاكبر سيكون على بايرن لأنه المرشح على الورق، مؤكدا أن فريقه سيحاول التسجيل في بداية المباراة لادخال الشك في نفوس لاعبي البافاري.

وأضاف "نتمنى ان نكون في يومنا وان نحقق المفاجأة، فالامر يتعلق بمباراة كرة قدم والفريق الذي يكون مركزا ومحضرا جيدا سيحقق الفوز".

وأتم "في كرة القدم الحديثة ليس هناك فريق كبير وآخر صغير، والفريق الذي سيكون في يومه هو الذي سيفوز".

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فيديو اليوم السابع

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